الأمم المتحدة ترحب بإعلان تاريخ الانتخابات الرئاسية في أفغانستان وتدين هجوم جلال آباد

ووفقا للمفوضية المستقلة للانتخابات، سجل أكثر من 8.9 مليون أفغاني، بمن فيهم أكثر من ثلاثة ملايين امرأة، أسماءهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي سياق آخر في نفس البلد، أدانت بعثة الأمم المتحدة "بأشد العبارات" الهجوم الذي وقع أمس في جلال آباد وأدى إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة عشرين آخرين.

وقالت البعثة في بيان صحفي إن "مجموعة من الرجال بمن فيهم انتحاريون استهدفوا بشكل متعمد دائرة اللاجئين في المقاطعة." وأشار البيان إلى تعرض المبنى لأضرار بالغة خلال وابل إطلاق النار الذي استمر لساعات.

ويقع الهجوم ضمن نمط الهجمات الأخيرة في أفغانستان، التي تستهدف المدنيين ومنشآتهم، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

المنظمة الدولية للهجرة موظفو المنظمة الدولية للهجرة يقومون بتسجيل المستفيدين من المساعدات في أفغانستان.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة مقتل واحدة من موظفيها في الهجوم. وكانت الضحية تبلغ من العمر 22 عاما، وقد فقدت زوجها أثناء هجوم في كابول قبل ثلاث سنوات. وخلفت وراءها طفلة يتيمة في السادسة من عمرها.

من جانبه أدان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ هذه "الجريمة البشعة"، وقال إن "الجميع في المنظمة يفكرون في زملائهم الذين يعملون في ظروف صعبة في جميع أنحاء البلاد من أجل الشعب الأفغاني."

"وكانت الضحية واحدة من آلاف الأفغان الذين يشكلون العمود الفقري للعمل اليومي للأمم المتحدة في البلاد لمساعدة الفقراء ودعم التنمية والمساهمة في استعادة السلام والاستقرار" حسبما قال ياماموتو، الذي دعا إلى فعل كل شيء لمحاسبة المخططين لهذه الهجمات ومرتكبيها.