دعم أممي للانتخابات في مالي، وتوقع صدور النتائج يوم الجمعة

كما قامت أيضا بتدريب ونشر 70 موظفا انتخابيا ومساعدين لوجستيين مع 49 مركبة.

وشاركت مينوسما وفريق الأمم المتحدة الانتخابي، خلال السنوات الأخيرة، في بناء قدرات الجهات الفاعلة في هذه العملية. حيث تلقى الآلاف من الماليين، بمن فيهم أعضاء هيئات إدارة الانتخابات، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وقوات الأمن المالية، التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالانتخابات.

وفي يوم الانتخابات، الموافق 29 تموز/يوليه، نشرت البعثة أفرادها في معظم مراكز الاقتراع في المدن الرئيسية في شمال ووسط مالي. كما تم تكثيف وجود عناصر البعثة إلى جانب قوات الدفاع والأمن المالي.

وتمت زيادة دوريات الشرطة الأممية في مدينة موبتي والمناطق المحيطة بها، خلال الفترة بين 28 و 30 تموز/يوليه، إلى خمس ساعات بمعدل أربع دوريات يوميا.

كما قامت البعثة أيضا بنشر طائرات هليكوبتر لدعم الترتيبات الأمنية القائمة.

وكانت الأوضاع هادئة بشكل عام، بالرغم من الإبلاغ عن بعض الحوادث. ففي منطقة كيدال، تعرضت قرية أغيلهوك ومعسكر البعثة لإطلاق عشر قذائف من نيران الهاون. وسرقت المواد الانتخابية وأحرقت في منطقة تمبكتو.

وستصدر النتيجة النهائية للانتخابات يوم الجمعة، ومن المحتمل أن يكشف عن النتائج يوم الأربعاء.