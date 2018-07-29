قلق بشأن القيود المفروضة على الحقوق والحريات في جزر القمر قبل الاستفتاء على الدستور

وحث أنطونيو غوتيريش الحكومة والأحزاب السياسية وجميع الأطراف المعنية على فعل أقصى ما يمكن لاحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ومؤكدا على القرار الأخير الصادر عن مجلس رؤساء الدول والحكومات التابع للاتحاد الأفريقي، دعا غوتيريش الأطراف في جزر القمر إلى الانخراط في الحوار لضمان إجراء مشاورات جامعة حول الإصلاحات الدستورية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.