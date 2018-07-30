الفاو تنظم مشاريع تدريبية زراعية لدعم الشباب اللاجئين ودمجهم في المجتمع التركي

المهندس أحمد يعمل الآن خبيرا زراعيا مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لدعم المشاريع الزراعية التي يقوم بها اللاجئون السوريون والضعفاء في المجتمع المضيف، وهي مشاريع تنموية زراعية يستفيد منها الطرفان المجتمع المضيف واللاجئون، بهدف تنمية المجتمع والاقتصاد في المجتمع المضيف.

وتحدث أحمد عن البرنامج التدريبي المدعوم من الحكومة اليابانية وهو مشروع تعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومديرية الزراعة في مدينة أورفه التركية وكذلك مشروع تدريبي مهني لمعالجة الأغذية بين الفاو وبلدية أورفه:

"المشروع مدعوم من الحكومة اليابانية وهو تعاون بين منظمة الفاو ومديرية الزراعة في أورفه وهناك أيضا مشروع مهني أخر يختص بمعالجة الأغذية وما يتعلق بها بين منظمة الفاو وبلدية أورفه وهو أيضا مدعوم من حكومة اليابان. فلدينا مشروع مهني يقسم إلى قسمين أحدهما زراعي بحت يتعلق بالأمور الزراعية والثروة الحيوانية وبالشراكة مع مديرية الزراعة، والقسم الآخر يتعلق بالتدريب على معالجة الأغذية وتحضير الخبز وما إلى ذلك وهو بالشراكة مع بلدية أورفه."

FAO/Ahmed Ekzayez منظمة الأغذية والزراعة تنظم مشاريع تدريبية زراعية لدعم الشباب اللاجئين من أجل دمجهم في المجتمع التركي

ويركز البرنامج على تزويد المستفيدين من الطرفين، المجتمع التركي واللاجئين، بالمعلومات الزراعية المهمة، لكي يكونوا مؤهلين للعمل في هذا القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ما يتعلق بالقطاع النباتي يشمل إدارة المحاصيل الزراعية حسب المنطقة، حيث يتم تقييم الاحتياجات في المنطقة بحسب طبيعة وحاجة تلك المنطقة من المحاصيل الزراعية. وتبدأ الإدارة باختيار الحقل وانتهاء بعملية التسويق وما يتعلق بها من أمور، ويقع ضمن ذلك عمليات الزراعة والتفنيد والري والقطاف وانتهاء بالتسويق، ويتم ذلك خلال فترة ثلاثة أشهر تدريبية يحصل فيها المتدرب على المعلومات الأساسية اللازمة لكي يكون جاهزا للاندماج في سوق العمل الزراعي. ويتبع التدريب معرض لسوق العمل يتحدث عنه المهندس أحمد:

"المعرض يربط المتدربين مع أصحاب شركات القطاع الخاص، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام يلتقي خلالها صاحب العمل أو صاحب الحقل أو صاحب الشركة مع المتدربين المؤهلين، وتكون هناك مساحة حرة من الوقت يتعرف فيها الطرفان على بعضهما من خلال المناقشة ونقل التجارب. ويقوم صاحب الشركة بتقديم متطلباته من العمالة والخبرات التي يحتاجها، وبالمقابل ينقل المتدرب ما تعلمه من التدريب مع المنظمة. وتحرص منظمة الأغذية والزراعة على إقامة شراكات قوية مع وزارة الزراعة ومديريات الزراعة في المحافظات التي يتواجد بها البرنامج وبالتالي تتكامل الخبرات والكفاءات مع الحاجات المطلوبة ويتم بذلك نجاح البرنامج."

والهدف الأكبر للمشروع هو تأمين فرص عمل وتحسين سبل العيش للشباب السوريين والمجتمع التركي.

Photo: ©FAO/Carly Learson أحمد قزيِّز يعرض خطة منظمة الأغذية الزراعة الفاو 2018/2019 للاستجابة إلى اللاجئين السوريين في تركيا (SRRP)

وذكر المهندس أحمد أن ما يميز القطاع الزراعي في تركيا هو أنه يمنح اللاجئين السوريين الراغبين بالعمل فيه تصاريح عمل خاصة كعامل موسمي يومي وهي من التسهيلات المقدمة للاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، وهو أيضا لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في تركيا والتي يمكن أن توفر فرص عمل كبيرة للاجئين السوريين وعملية دمج مع المجتمع التركي.

ويستهدف البرنامج جميع الراغبين للعمل في المجال الزراعي وكذلك معايير الحاجة للفئات الضعيفة التي ليس لديها فرص عمل أو مصدر دخل سواء من اللاجئين أو المجتمع المحلي التركي.

وقد اشترك في البرنامج خلال العام الماضي حوالي 30 بالمئة من المجتمع التركي و 70 بالمئة من اللاجئين. ويعتبر التوازن بين الجنسين مهما جدا، إذ يجب أن يضم البرنامج 30 بالمئة من المشاركين من النساء، وقد قاربت المشاركة النسائية فيه حوالي 50 في المئة.

وحقق البرنامج عددا كبيرا من قصص النجاح ذكرها المهندس أحمد منها قصة نجاح أرملة سورية لاجئة لم يكن لديها أي مصدر دخل، تمكنت بعد التدريب من تنفيذ مشروع بيوت البلاستيكية في مدينة مرسين مكنها من تأمين سبل عيش كريم لها ولأولادها. وكذلك عن شباب اعتمدوا على القطاع الزراعي وتأمين التوازن بين الدراسة الجامعية والعمل الزراعي.

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