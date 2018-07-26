الأمم المتحدة تصف الاتفاق المبدئي بين أطراف النزاع في جنوب السودان بأنه خطوة إلى الأمام

وقال المتحدث، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان(أونميس) ستواصل متابعة المناقشات الجارية، فيما تعمل جميع الأطراف باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام جامع ودائم.

ووفقا لتقارير صحفية، فقد وقعت بعض أطراف النزاع في جنوب السودان اتفاقا بالأحرف الأولى، يوم الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم لتقاسم السلطة فيما امتنعت بعض قوى المعارضة الأخرى عن التوقيع.

وبحسب الاتفاق، كما ذكرت التقارير، فيستولى الرئيس الحالي سلفاكير ميارديت رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية، فيما سيتولى زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الأول للرئيس.