الأمين العام يدين هجوما استهدف مركزا للاقتراع في مدينة كويتا الباكستانية

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة أعرب الأمين العام عن تعازيه القلبية الحارة لأسر الضحايا وحكومة وشعب باكستان.

وأكد البيان تضامن الأمم المتحدة ودعمها لحكومة باكستان في حربها ضد التطرف.

وأفادت الأنباء بأن تفجيرا وقع خارج مركز اقتراع في مدينة كويتا قد أدى إلى مقتل 31 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات بجراح.

وكان الأمين العام قد أدان هجوما آخر وقع في نفس المنطقة في منتصف الشهر الحالي مستهدفا مسيرات سياسية ومرشحين مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

وفي ذلك الوقت شدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، على أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الأعضاء على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة. وحثوا كل الدول، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، على التعاون بشكل نشط مع حكومة باكستان وكل السلطات المعنية بهذا الشأن.