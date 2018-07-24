منظمة الهجرة الدولية تنشئ ملاجئ جديدة في كوكس بازار تحسبا لخطر الانهيارات الأرضية

وأشارت المنظمة في بيان صحفي إلى أن إنشاء هذه الملاجئ الجديدة استغرق شهرا واحدا وتم بدعم من اللاجئين أنفسهم، والمجتمعات المضيفة، الذين ساعدوا في بناء ونقل المواد إلى الموقع الجديد المعروف باسم امتداد المخيم 20.

وبحسب المنظمة، استخدمت في الملاجئ الجديدة تقنيات مصممة لجعلها أكثر تحملا للأمطار الغزيرة. وهي مبنية على أرض مجهزة وآمنة، في إطار مشروع هندسة صيانة الموقع، وهي مبادرة مشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية شؤون اللاجئين.

مانويل بيريرا، منسق الطوارئ بالمنظمة في بازار كوكس، أشار إلى أهمية هذا الإنجاز والذي يعتبر شهادة على العمل الشاق الذي قامت به المنظمة واللاجئون والمجتمع المضيف. وأضاف قائلا:

"لقد بذل الجميع جهودا هائلة في جعل هذا الموقع أكثر أمنا، وإنشاء ملاجئ صلبة تمكِّن الأسر التي تواجه خطرا حقيقيا تمثله الانهيارات الأرضية. يمكن لهذه الأسر الآن العيش بشكل أكثر أمانا. لكننا بحاجة ماسة إلى المزيد من التمويل للاستمرار في هذا العمل."

ويعيش ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار في ملاجئ مصنوعة من القماش المشمع والخيزران، على أراض جبلية في منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلاديش، وهي منطقة معرضة لخطر أسوأ الظروف الموسمية في العالم.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الشريكة على نقل آلاف الأسر التي تعيش في ملاجئ أكثر عرضة لخطر تآكل التربة والانهيارات الأرضية خلال موسم الأعاصير، حيث جُرِّدت التلال من الغطاء النباتي خلال التدفق الأولي للاجئين في أواخر أغسطس 2017، وأصبحت على نحو متزايد غير مستقرة.