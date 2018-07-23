برنامج القيادات الشبابية لتشجيع الشباب المبتكر في العالم العربي

23 تموز/يوليه 2018
ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية عددا من معسكرات الابتكار ضمن المرحلة الأولى من "برنامج القيادات الشابة" (Youth Leadership Program) لدعم الشباب العربي كي يصبحوا روادا للتغيير بمجتمعاتهم من خلال تطوير وتنفيذ أفكار إبداعية تقدم حلولا للمشكلات والتحديات الموجودة بها.
ويضم المعسكر الشباب والشابات ممن لديهم القدرة على تحويل الحلول الإبداعية إلى مبادرات مجتمعية وإمكانية تنفيذها، ومع الالتزام بمتابعة تنفيذ وتطبيق المشروع بعد الانتهاء من المعسكر.
مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء على هذه المعسكرات ومخرجاتها: