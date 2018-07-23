برنامج القيادات الشبابية لتشجيع الشباب المبتكر في العالم العربي

ويضم المعسكر الشباب والشابات ممن لديهم القدرة على تحويل الحلول الإبداعية إلى مبادرات مجتمعية وإمكانية تنفيذها، ومع الالتزام بمتابعة تنفيذ وتطبيق المشروع بعد الانتهاء من المعسكر.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء على هذه المعسكرات ومخرجاتها: