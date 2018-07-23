مرور عام على تحرير الموصل، والأمم المتحدة تشيد بالعديد من الإنجازات الإنسانية

وقالت السيدة رويداس، "بعد مرور عام، يمكن ملاحظة العديد من الإنجازات الإنسانية، حيث عاد ما يقرب من 870 ألف شخص الآن إلى الموصل. وتعمل حكومة العراق والأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين من سكان الموصل وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة واستعادة سبل العيش."

وقد أجبر احتلال الموصل نحو مليون شخص على الفرار من النزاع في المدينة. ووجدت التقييمات التي أجرتها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أن المستشفيات والجسور والمدارس ومحطات معالجة المياه والطاقة ملوثة بكميات كبيرة جدا من مخلفات المتفجرات والقنابل يدوية الصنع التي تركها التنظيم، وفق البيان.

ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها المنظمات الإنسانية، إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستة مخيمات للمشردين النازحين في محافظة نينوى وفي إقليم كردستان، كما أشارت السيدة رويداس.

كما أنشأت المنظمة الدولية للهجرة مركزين للموارد المجتمعية في الموصل لتسهيل إعادة إدماج العائدين. وساعدت منظمة اليونيسف في إعادة تأهيل ثلث المدارس التي أعيد فتحها، مما سمح لأكثر من نصف مليون فتى وفتاة بالعودة إلى الدارسة.

المزيد في بيان منسقة الشؤون الإنسانية في العراق.