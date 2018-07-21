الأمين العام يحث حماس وإسرائيل على التراجع عن شفا صراع مدمر آخر في غزة

وأضاف الأمين العام، في بيان أصدره صباح اليوم السبت، أنه "من الضروري أن تتراجع جميع الأطراف بشكل عاجل عن حافة صراع مدمر آخر."

ودعا الأمين العام "حماس والمسلحين الفلسطينيين الآخرين إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات الورقية الحارقة والاستفزازات على طول السياج." وقال في الوقت ذاته "يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تأجيج الوضع."

كما شجع السيد غوتيريش الجميع على المشاركة مع الأمم المتحدة، وخاصة منسقه الخاص نيكولاي ملادينوف، والعمل على إيجاد مخرج من هذا الوضع الخطير.

وقال، "أي تصعيد آخر سيعرض حياة الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر على حد سواء، وسيعمق الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض الجهود الحالية لتحسين سبل العيش ودعم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة."

وبحسب الأنباء، قتل مسلحون فلسطينيون جنديا إسرائيليا يوم الجمعة، وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات التي قتلت ثلاثة من مقاتلي حماس. وقتل فلسطيني رابع بنيران إسرائيلية خلال مظاهرة بالقرب من الحدود.

