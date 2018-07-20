 

العنف العرقي أدى إلى نزوح 420 ألف شخص في الكونغو الديمقراطية هذا العام

UNHCR/Gloria Ramazani
منظر لموقع للنازحين داخليا في مستشفى بونيا العام في مقاطعة إيتوري. 19 مارس 2018.
20 تموز/يوليه 2018
السلم والأمن

حذرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني من أن تزايد العنف في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يؤثر سلبا على الحالة الإنسانية، مما يجبر الناس على الفرار من ديارهم.

وأدى العنف العرقي بين رعاة هيما ومزارعي الليندو في إقليم إيتوري إلى نزوح نحو 420 ألف شخص هذا العام، وفق ما قاله نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي:

"أدت الاشتباكات المسلحة في إيتوري وكذلك في مقاطعة شمال كيفو المجاورة إلى دفع أكثر من 92 ألف شخص إلى الفرار إلى أوغندا منذ بداية يناير 2018."

وأضاف حق أنه حتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلا بنسبة 20% من احتياجاتها أي نحو 345 مليون دولار.

يشار إلى أن أوغندا تستضيف 37% من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا بمقدار 220 مليون دولار لمساعدة هؤلاء اللاجئين في أوغندا، لم تتلق منه سوى 5% فقط حتى الآن.
 