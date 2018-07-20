عشر دول عربية تشارك في برنامج توظيف المهنيين الشباب في الأمم المتحدة هذا العام

يتم تحديد الدول المشاركة في البرنامج على أساس نسبة تمثيل مواطني تلك الدول في وظائف الأمم المتحدة، لضمان تمثيل متكافئ لجميع بلدان العالم. ويهدف البرنامج إتاحة المجال أمام الشباب للالتحاق بالعمل في الأمم المتحدة.

الدول العربية المشاركة في برنامج المهنيين الشباب هذا العام هي: البحرين، جزر القمر، العراق، الكويت، ليبيا، عـُمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.

يتعين أن يحمل المتقدمون لطلب هذه الوظائف، شهادات جامعية أو ما يعادلها، في مجالات الشؤون القانونية أو الإحصاء أو الشؤون الاجتماعية. ويشترط ألا يتعدى العمر 32 سنة بنهاية عام 2018.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات، التاسع من أغسطس/آب. نتمنى لكم جميعا التوفيق.

مزيد من التفاصيل على: careers.un.org/ypp