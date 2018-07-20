جهود إنسانية في الحديدة في ظل زيادة الضحايا وموجات النزوح

وقال جول ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع عقـّد توصيل المساعدات الإنسانية وأدى إلى إغلاق مركز مؤقت للتغذية في زبيد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن الغالبية العظمى من السكان قد استنفدت ما لديها من إمدادات.

"يعمل خمسون موظفا لدى المنظمة الدولية للهجرة، في مواقع مختلفة، لمساعدة المهاجرين ونحو 50 ألف يمني من النازحين حديثا في الحديدة. بالتنسيق مع الشركاء، توفر المنظمة إمدادات المأوى. تقع الحديدة في غرب اليمن، وتعد مدخلا رئيسيا للغذاء والإمدادات الإنسانية للسكان الذين يشرفون على المجاعة. وتخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي إغلاق الميناء إلى مزيد من النزوح الإجباري."

وقالت بيتينا لوشر المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن ميناء الحديدة ما زال مفتوحا، وإن البرنامج يواصل جلب المساعدات الغذائية عبره. وأكدت ضرورة مواصلة ضمان دخول المساعدات عبر الميناء الذي يعد شريان حياة لليمن.