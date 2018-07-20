 

منظمة الأرصاد الجوية: أنماط طقس متطرفة تعصف بالدول الإسكندنافية والقطب الشمالي

UN Photo/Rick Bajornas
في 2018 المنطقة القطبية الشمالية شهدت ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة - المحيط القطبي الشمالي. في الصورة: الأمين العام يزور المنطقة القطبية للاطلاع على آثار تغير المناخ بشكل مباشر.
20 تموز/يوليه 2018
تغير المناخ

عزت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الارتفاع في درجات الحرارة في الدول الإسكندنافية بنحو 10 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي إلى نظام الطقس عالي الضغط الذي تشهده المنطقة، مما يعكس مخاوف واسعة النطاق بشأن آثار تغير المناخ.

ويؤكد هذا الوضع أنماط الطقس المتطرفة في نصف الكرة الشمالي منذ شهر أيار/مايو، كما قالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس:

"السويد في هذه اللحظة تعاني من حرائق غابات شديدة وضخمة، حيث يمكن رؤية سحب الدخان من الفضاء. هذا يظهر مدى سوء الوضع."

وتابعت نوليس القول إن الطقس غير العادي قد بلغ القطب الشمالي، حيث سجلت مقاييس الحرارة 33 درجة مئوية في منطقة لابلاند الواقعة في أقصى شمال فنلندا.

كما أشارت إلى أنه في الـ 18 تموز/يوليه تم تسجيل درجة حرارة صغرى جديدة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، بلغت 25 درجة مئوية أثناء الليل.
 