منظمة الأرصاد الجوية: أنماط طقس متطرفة تعصف بالدول الإسكندنافية والقطب الشمالي

ويؤكد هذا الوضع أنماط الطقس المتطرفة في نصف الكرة الشمالي منذ شهر أيار/مايو، كما قالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس:

"السويد في هذه اللحظة تعاني من حرائق غابات شديدة وضخمة، حيث يمكن رؤية سحب الدخان من الفضاء. هذا يظهر مدى سوء الوضع."

وتابعت نوليس القول إن الطقس غير العادي قد بلغ القطب الشمالي، حيث سجلت مقاييس الحرارة 33 درجة مئوية في منطقة لابلاند الواقعة في أقصى شمال فنلندا.

كما أشارت إلى أنه في الـ 18 تموز/يوليه تم تسجيل درجة حرارة صغرى جديدة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، بلغت 25 درجة مئوية أثناء الليل.

