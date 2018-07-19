أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة بقاء الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة الشركة الوطنية

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره أعضاء المجلس اليوم، بعد استماعهم إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة يوم الاثنين.

وأدان الأعضاء الهجمات التي قادها إبراهيم الجضران ضد البنية الأساسية للنفط في يونيو/حزيران. وذكروا أن الأفراد أو الجهات، الذين ينخرطون في أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن أو يقدمون الدعم لها، يمكن أن تدرج أسماؤهم في قوائم فرض العقوبات المستهدفة، بموجب قرار مجلس الأمن 2213 الصادر عام 2015.

وأشار الأعضاء إلى الأهمية التي يوليها غسان سلامة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا، وزيادة شفافيتها.

وفي هذا الإطار وفي ضوء الطلب الذي تلقاه المجلس من رئيس الوزراء الليبي فائز سراج، دعا أعضاء مجلس الأمن المبعوث الدولي غسان سلامة إلى تقديم مقترحات مبكرة في سياق خطة عمل الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار حواره مع كل الأطراف الليبية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن قادة ليبيا إلى انتهاز هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي، وشجعوا عملهم باتجاه توحيد مؤسسات ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

وأعرب الأعضاء عن القلق بشأن الوضع الإنساني في ليبيا وخاصة في درنة، وأوضاع المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا. ودعوا كل الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعمهم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، لتيسير إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، بما في ذلك مواصلة تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.

وحثوا كل الليبيين على العمل معا بروح من التسوية السلمية، والانخراط بشكل عاجل وبناء لضمان تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جامعة وسلمية وذات مصداقية.