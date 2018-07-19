تقارير عن إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا

وقد رافق الهلال الأحمر العربي السوري حوالي 6900 شخص إلى معبر العيس في ريف حلب الجنوبي، وفق التقارير. كما استقبلت مستشفيات مدينة حلب 17 مريضا مصحوبين بواحد وعشرين شخصا من أقاربهم.

ولم تكن الأمم المتحدة طرفا في الاتفاق أو في تطبيقه ولكنها مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين أينما كانوا، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسمها.

وشدد المتحدث على ضرورة أن يكون أي إجلاء للمدنيين آمنا وطوعيا وبعد توفير المعلومات الكافية للمعنيين، ويكون المقصد مكانا يختاره المدنيون. وشدد على ضرورة أن يكفل لمن ينزحون، نتيجة مثل تلك الاتفاقات، حق العودة بمجرد سماح الوضع بذلك.

وقد قامت قافلة مشتركة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بتوصيل الغذاء والإمدادات الصحية والتعليمية والماء وغيرها من مواد الإغاثة إلى حوالي 20 ألف شخص في بيت جن والمناطق المحيطة بجنوب غرب ريف دمشق.

وتعد تلك هي القافلة الإنسانية الأولى التي تصل إلى المنطقة، التي كانت محاصرة منذ عام 2013. وقام الفريق بإجراء تقييم للأوضاع أثناء عملية توصيل المساعدات.