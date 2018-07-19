إذاعة اليوناميد: نافذة على دارفور

19 تموز/يوليه 2018
مساحة يخصصها موقع أخبار الأمم المتحدة للبرنامج الذي تعده إذاعة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد). ويتناول البرنامج، الذي يذاع عبر محطات إذاعية محلية، أنشطة البعثة في دارفور والقضايا الاجتماعية والثقافية الأخرى التي تهم المواطن في الإقليم.
في برنامج اليوم تتابعون:
تغير المناخ وتداعياته على الوضع الأمني في دارفور.
وحوار مع القيادية النسوية نفيسة محمد حول المشاركة السياسية للمرأة الدارفورية.
وحديث حول دور الموسيقى في توطيد العلاقات بين الشعوب الأفريقية.
بالإضافة إلى موضوعات أخرى.