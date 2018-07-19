إذاعة اليوناميد: نافذة على دارفور

مساحة يخصصها موقع أخبار الأمم المتحدة للبرنامج الذي تعده إذاعة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد). ويتناول البرنامج، الذي يذاع عبر محطات إذاعية محلية، أنشطة البعثة في دارفور والقضايا الاجتماعية والثقافية الأخرى التي تهم المواطن في الإقليم.