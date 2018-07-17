مسؤولة أممية: أزمة الروهينجا المستمرة تتطلب حلا سياسيا يعالج القضايا الأساسية

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن شرانير بورغنر التقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ووزير الخارجية وكبار المسؤولين في العاصمة دكا.

"ناقشت المبعوثة الخاصة في اجتماعاتها محنة اللاجئين الروهينجا وأعربت عن تقديرها لحكومة وشعب بنغلاديش الذين يساعدون من يلتمسون اللجوء من العنف. وقالت إن الأزمة المستمرة تتطلب حلا سياسيا يعالج القضايا الأساسية."

وفي إطار الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو الأمم المتحدة إلى بنغلاديش، زار المدير العام للمنظمة للدولية الهجرة وليام لاسي سوينغ بنغلاديش أيضا، لتسليط الضوء على أهمية أن يظل العالم مركزا على أزمة الروهينجا، لا سيما مع دخول موسم الأمطار التي حولت العديد من سفوح التلال إلى وحل.

وأشار مدير الوكالة المعنية بالهجرة إلى النقص الحاد في التمويل المشترك للاستجابة للأزمة حتى الآن، محذرا من خطورة "فقدان قدر كبير من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة."

وقد فر من ميانمار نحو مليون شخص من أقلية الروهينجا العرقية، وأغلبها من المسلمين، بسبب أعمال العنف والاضطهاد الموجهة ضدهم منذ الخامس والعشرين من أغسطس/آب الماضي. وعبر اللاجئون الحدود إلى بنغلاديش ملتمسين الأمان فيها.