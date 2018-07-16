الأمين العام يدين أعمال العنف ضد المتظاهرين المدنيين في نيكاراغوا

وفي حديثه للصحفيين اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق نيابة عن الأمين العام، إن "استخدام القوة المميتة ليس أمرا غير مقبول فحسب، بل هو في حد ذاته عقبة في طريق التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية."

ودعا الأمين العام حكومة نيكاراغوا إلى "توفير الحماية الفعالة لشعبها ضد الهجمات، وضمان احترام حقوق الإنسان وإقامة المساءلة عن العنف".

ووفقا لتقارير إعلامية، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالرصاص في نيكاراجوا يوم الأحد، حينما سعت قوات الشرطة، مصحوبة بجماعات شبه عسكرية تدعم الحكومة، إلى إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة، الذين يطالبون بتنحي الرئيس دانييل أورتيغا عن منصبه.

وقد بدأت الموجة الحالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد إعلان تغييرات في نظام التقاعد في نيكاراغوا في أبريل الماضي، تم إلغاؤها فيما بعد. وتقول الحكومة إن المتظاهرين يحاولون تنظيم انقلاب ضد الإدارة الحالية.

يذكر أن المئات قد قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بحسب التقارير. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، سلطات نيكاراغوا إلى "اتخاذ خطوات حقيقية" لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في البلاد.