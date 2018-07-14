الأمم المتحدة تدين تفجيرات إرهابية في باكستان أدت إلى مقتل وإصابة المئات

وفي بيان صحفي منفصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات التي استهدفت مسيرات سياسية ومرشحين. وقدم الأمين العام تعازيه الحارة لأسر الضحايا وحكومة وشعب باكستان.

وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدد الأعضاء على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة. وحثوا كل الدول، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، على التعاون بشكل نشط مع حكومة باكستان وكل السلطات المعنية بهذا الشأن.

وأكد الأعضاء أن أي عمل إرهابي يعد جريمة غير مبررة بغض النظر عن دوافعه وهوية مرتكبيه ومكان وتوقيت حدوثه.

وشددوا على الحاجة لأن تحارب كل الدول، وبكل الطرق بموجب ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية، التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية.