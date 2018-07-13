إذاعة اليوناميد: نافذة على دارفور

13 تموز/يوليه 2018
مساحة يخصصها موقع أخبار الأمم المتحدة للبرنامج الذي تعده إذاعة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد). ويتناول البرنامج، الذي يذاع عبر محطة إذاعية محلية، أنشطة البعثة في دارفور والقضايا الاجتماعية والثقافية الأخرى التي تهم المواطن في الإقليم.
في برنامج اليوم تتابعون:
قصص نسائية عن العنف ضد النساء والأطفال في دارفور.
وحوار مع أحمد إبراهيم سراج مدير مدرسة المنارة الابتدائية في الفاشر بشمال دارفور، حول التحديات التي تواجه المدرسة.
ونافذة على الأغنية الأفريقية.
بالإضافة إلى موضوعات أخرى.