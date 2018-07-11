الطاقة الشمسية توفر المياه لعشرات آلاف اليمنيين

وكما جاء في بيان صحفي صدر عن المنظمة اليوم الأربعاء، بدأت الطاقة الناتجة عن 940 لوحا شمسيا مركبا في ثلاث مناطق بأمانة العاصمة في ضخ المياه إلى السكان قبل أسبوعين.

ويهدف مشروع المياه بالطاقة الشمسية إلى تزويد المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات بطرق بديلة للوصول إلى المياه النظيفة، إذ يفتقر 90% من السكان إلى المياه الكافية. ويضطر الكثير من الناس إلى استخدام مصادر المياه غير الآمنة، مما أسهم بوضوح في انتشار الكوليرا مؤخرا في اليمن، بحسب البيان.

وكانت أخبار الأمم المتحدة قد أجرت حوارا هاتفيا في وقت سابق من هذا العام مع الصحفية اليمنية الشابة صفية مهدي، التي سلطت الضوء في مقال لها على تحول الكثيرين من الشعب اليمني إلى الطاقة الشمسية بسبب اضطراب البنية التحتية في البلاد. وقد فازت صفية بجائزة دولية على مقالتها.

ويوفر المشروع إمدادات المياه الأساسية في الأماكن التي يتأثر فيها الوقود والسلع الأساسية الأخرى تأثرا كبيرا بالنزاع الدائر، حيث تزود الألواح الشمسية مضخات المياه العميقة وأنظمة المياه، بالطاقة اللازمة لعملها. وبذلك تقلل هذه الطريقة من الاعتماد على الوقود لإنتاج الكهرباء وتكاليفه العالية. وسيسهم المشروع في توفير نحو 150 ألف لتر من الديزل و500 طن من انبعاثات الكربون سنويا بسبب نظام المياه الصديق للبيئة في صنعاء.

هذا وتخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع هذا المشروع في جميع أنحاء اليمن للمساهمة في الحصول على طاقة مستدامة في البلاد.