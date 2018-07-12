منظمة الصحة العالمية تناقش التحديات الصحية والبحوث الطبية الجديدة في العالم العربي

شارك في المؤتمر، الذي عقد بمحافظة الأقصر بجنوب مصر، نحو 150 متخصصا من مصر، والكويت، والعراق، وتونس، والأردن، وليبيا، والجزائر لمناقشة ومتابعة كل ما هو جديد في البحوث الطبية وأحدث العلاجات التي توصل إليها العالم، والخروج بتوصيات تطبق على أرض الواقع للحد من التحديات الصحية والأمراض التي تواجه الدول العربية.

وناقش المشاركون التحديات الصحية في الوطن العربي في مناطق الصراع خاصة في اليمن والصومال وسوريا والعراق.

الباحثة الجزائرية بثينة شيبوب تحدثت عن بحثها حول العوامل الغذائية المؤثرة في سرطان الثدي.

أما الباحث محمود عبد الحليم فتحدث عن استخدام حبة البركة في تثبيط بروتين يعمل على تليف الكبد.

الألبان الصناعية وألبان البودرة والزبادي كانت محور بحث الباحثة وجدان عبد الحميد عن البكتريا النافعة.

وشدد الدكتور أحمد منديل المشرف على البحوث والابتكارات بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة تحديد الاولويات لاختيار البحوث الصحية من خلال رصد ومتابعة التحديات الصحية التى تواجه الوطن العربى، وإيجاد أنسب الحلول والعلاجات لها.

وأشار الدكتور كرم مهدي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الطبية إلى ضرورة التنسيق بين الدول العربية فى مكافحة الأمراض والتوعية بها ودراسة معدل انتشار الأمراض المتوطنة من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتطرق الدكتور سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة بجامعة الدول العربية إلى التحديات الصحية التي تواجه الدول التي تعاني من الصراعات مثل اليمن وسوريا والعراق.

التفاصيل في تقرير مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب.