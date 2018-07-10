جهود دولية للاستجابة للاحتياجات في الحديدة وإشادة بمساهمات مالية كويتية

وذكر المتحدث أن القتال تراجع في مدينة الحديدة، وأن الميناء الذي يعد شريان حياة لليمن ما زال يعمل، وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف:

"الأوضاع في الحديدة، حتى قبل تصاعد الصراع، كانت من بين الأسوأ في البلاد. وقد سجل في الحديدة أكبر عدد من حالات الإصابة المحتملة بالكوليرا. ويهدد تصاعد القتال 70% من السكان المعتمدين على الإمدادات الحيوية التي تدخل عبر الميناء الذي يعد شريان حياة ليس فقط للمدينة ولكن لكل المحافظات الشمالية."

وأضاف المتحدث أن 46 شخصا قتلوا، وأصيب 328 بجراح في الحديدة في الفترة بين 13 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز.

وتطرق المتحدث إلى جهود المنظمة في الحديدة والإمدادات الطبية التي تعتزم إدخالها، بالإضافة إلى تدريب العاملين في المجال الصحي لتوفير الرعاية اللازمة للسكان.

وشكرت منظمة الصحة العالمية الكويت لتبرعها بمبلغ 59 مليون دولار لدعم عمليات المنظمة في اليمن.

وقال جول ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن المنظمة تلقت مساهمة سخية تبلغ عشرة ملايين دولار من أمير الكويت لدعم جهود الإغاثة في اليمن، استجابة للنداء الإنساني الذي أطلق في وقت سابق من العام الحالي بقيمة 96.2 مليون دولار.

ويحتاج ثلثا اليمنيين، أي 22.2 مليون شخص، إلى المساعدات الإنسانية ويعيش نصف السكان في مناطق متضررة من الصراع بشكل مباشر.