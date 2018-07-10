الأمم المتحدة تبدي القلق بشأن قرار تعليق حركة الصادرات والواردات عبر كرم أبو سالم

وقال ملادينوف، في بيان صحفي، إن المساعدة الإنسانية ليست بديلا عن التجارة والتبادل التجاري، وحث السلطات على إلغاء هذا القرار.

وذكر المسؤول الدولي أن على حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة القيام بدورها أيضا، بالحفاظ على الهدوء ووقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة ومنع أي استفزازات أخرى.

وتستمر الأمم المتحدة في تواصلها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والشركاء الإقليميين والدوليين، لخفض حدة التوتر ودعم المصالحة الفلسطينية وحل كل التحديات الإنسانية.

وشدد نيكولاي ملادينوف على ضرورة أن يبتعد الجميع عن مسار المواجهة والتصعيد.