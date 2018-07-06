العنف لم يثن أمهات الكونغو الديمقراطية من البحث عن أطفالهن المخطوفين

ونزح الكثيرون إلى مواقع مخصصة للنازحين بحثا عن الأمان، فاقدين الأمل في رؤية فلذات أكبادهن المخطوفين.

قصص مروعة ممتلئة بالأمل ترويها أمهات لأطفال لم يتجاوزوا الست سنوات، وأخريات مراهقات؛ وقد تمكن بعضهن من استعادة أطفالهن بمساعدة وكالات إنسانية تمكنت من التفاوض مع الجماعات المتمردة من أجل استعادة هؤلاء الأطفال.

ووفقا للعاملين في المجال الإنساني، هناك الآلاف من الأطفال المفقودين مع تفاقم حدة أزمة النزوح.

كما تزور مفوضية شؤون اللاجئين وشركاؤها دورياً مواقع النزوح للمساعدة في تحديد الأطفال المنفصلين عن ذويهم لكي يحصلوا على حماية أفضل ويُعاد لم شملهم في نهاية المطاف مع أهاليهم.

المزيد على موقع المفوضية.