قمة عالمية تجمع شبابا وشابات من 60 بلدا لمناقشة قضايا حقوق الإنسان

وتهدف القمة بحسب المنظمة إلى الاستماع الي أبطال حقوق الإنسان من الشباب والشابات من مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من خلق شراكات وعلاقات دولية بهدف جعل حقوق الإنسان حقيقة عالمية، فضلا عن التثقيف بأهمية حقوق الإنسان وتمكين الشباب من المساهمة في مجتمعاتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن أقلية من الناس هم من يعرفون واحدا أو اثنين من الحقوق الثلاثين الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مشيرة إلى أن الأمم التي لا تعرف حقوقها لا يمكن أن تطالب به أو تدافع عنه.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت أماني جوزاعة مسؤولة برامج تطوير الشخصيات في مدرسة اليوبيل في الأردن إن الهدف من المشاركة في القمة السنوية الخامسة عشرة لحقوق الإنسان هو اكتساب الخبرات وتبادل التجارب في مجال حقوق الإنسان مع الشباب من مختلف أنحاء العالم، ونقلها إلى المجتمع الأردني. قائلة إن بلادها تحتاج إلى "فكر جديد ووعي جديد في مجال حقوق الإنسان."

وأعربت جوزاعة عن أملها في أن تساعد القمة الشباب العرب في التفكير معا حول إيجاد الحلول للقضايا والهموم المتعلقة بحقوق الإنسان في مجتمعاتهم.

وجاءت القمة التي شاركت المغرب في تنظيمه إلى جانب أستراليا وكوستاريكا وقبرص ورومانيا، بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى السبعين لإنشاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن خلال المؤتمر سيتم تقديم جائزة بطل حقوق الإنسان للعام 2018 والاعتراف بشجاعة وتصميم أولئك الذين يسعون إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في مجتمعاتهم.