خبيرة دولية: النازية الجديدة سامة وعلى الدول اتخاذ مواقف حازمة بشأنها

وخلال مقابلة مع قسم الإعلام بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قالت أشيومي:

"نعيش في وقت أصبحت فيه أيديولوجيات القومية العرقية منتشرة بحيث نراها في الخطاب العام ووسائل الإعلام، لقد أصبح مقبولا جدا أن تقول إن شعبا ما ينتمي لعرق محدد.... هذا النوع من الخطاب غير مقبول على الإطلاق من وجهة نظر حقوق الإنسان."

وقالت إن لذلك النوع من الخطاب "تأثيرات شديدة." مشيرة إلى أن مأساة الروهينجا والتي هي شكل من أشكال التمييز، يعود السبب فيها إلى القومية العرقية. وأشارت إلى أن "الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم والعمالة ومزايا الرعاية الصحية. فهم معرضون بشدة لخطر الاتجار بالبشر... إن السبب الرئيسي لانعدام الجنسية هو في الواقع التمييز على أساس والعرق والدين."

وأشارت أشيومي إلى النازية الجديدة، وقالت إن المخاطر الناشئة عن القومية العرقية لا تقتصر فقط على "اليهود، بل تتعداهم لتشمل المسلمين والأقليات الأخرى، مثل الأقليات الجنسية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين ينتهي بهم الأمر كلهم لأن يكونوا عرضة لمخاطر أيديولوجية النازية الجديدة."

ودعت المقررة الخاصة الدول إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما ضد التمييز العنصري والعرقي والديني لوقف انتهاك حقوق المهاجرين والسكان الأصليين واللاجئين والأقليات ووقف استخدامهم "كباش فداء" لأزماتها الاقتصادية ومكافحة الإرهاب. ودعت تلك الدول إلى رفض الكراهية وتدمير الهياكل التي يقوم عليها التمييز بهدف ضمان تطبيق "التزاماتها المتعلقة بالمساواة العرقية ".