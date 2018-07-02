المبعوث الدولي يزور الصحراء الغربية ويؤكد ضرورة تحقيق تقدم على مسار الحل السياسي

وكان كولر قد زار الصحراء الغربية في الفترة بين الثامن والعشرين والأول من يوليو. وشملت الزيارة لقاءات في العيون والسمارة والداخلة.

وشدد كولر على الحاجة للتحلي بروح جديدة من الواقعية والتسوية. وقال إن مثل هذا الحل سيزيل العقبات الماثلة أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق النمو والفرص في الصحراء الغربية ومنطقة المغرب بأسرها.

وخلال الزيارة التقى المبعوث الدولي والرئيس الألماني الأسبق، السلطات المحلية وأعضاء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال. واطلع كولر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأحوال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

كما كان النقاش الدائر حول الاستخدام السليم للموارد الطبيعية، موضوعا آخر أثارته الأطراف مع كولر بشكل متكرر.

وفيما أعرب ممثلو المجتمع المدني عن طائفة متنوعة من الآراء، إلا أنهم تشاركوا جميعا في الرغبة القوية لحل للنزاع.

وأعرب المبعوث الدولي عن تفاؤله إزاء انفتاح الأطراف على القيام بدور بناء بحثا عن حل النزاع، بما في ذلك من خلال بناء الثقة في ظل الانقسام السياسي.

وشكر كولر جميع الأطراف في الصحراء الغربية على التبادل المفيد والصريح للآراء، وعلى ترحيبها به. وأعرب عن الأسف لعدم تمكنه من التحدث مع كل فرد من الأشخاص الكثيرين الذين طلبوا لقاءه، وذلك بسبب ضيق الوقت.

كما شكر كولر، الممثل الخاص للأمين العام كولين ستيوارت وكل موظفي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على دعمهم المستمر لمهمته.

وكان المبعوث الدولي قد زار كلا من الجزائر ونواكشوط ورابوني والرباط.