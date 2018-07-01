الأمم المتحدة والبنك الدولي: زيارة تضامن مع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش

وفي تغريدة على موقع تويتر قال أنطونو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن تعاطف وسخاء شعب بنغلاديش تجاه مئات آلاف اللاجئين الروهينجا، يظهران أفضل ما في البشرية وساهما في إنقاذ آلاف الأرواح.

On Monday I’ll be with @JimYongKim in Cox’s Bazar, Bangladesh on a mission of solidarity with Rohingya refugees and the communities supporting them. The compassion & generosity of the Bangladeshi people shows the best of humanity and saved many thousands of lives. pic.twitter.com/FZJpQpLyJg — António Guterres (@antonioguterres) July 1, 2018

وخلال اجتماعه ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، قال غوتيريش إن الاستجابة لأزمة الروهينجا ليست مسؤولية بنغلاديش وإنما هي مسؤولية دولية.

وأكد غوتيريش وكيم، في الاجتماع، على أن منظمتيهما تتعاونان بشكل وثيق للاستجابة لتلك الأزمة المعقدة.

وشددا على أهمية اتباع نهج مزدوج يتمثل في تحسين ظروف معيشة الروهينجا، وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى ميانمار.

K M Asad/UN الأمين العام (في منتصف الصورة) ورئيس البنك الدولي (يسار) يلتقيان رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة في داكا. يوليو تموز 2018.

يرافق الأمين العام في زيارته لبنغلاديش عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة منهم المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك قال إن المسؤولين الدوليين سيطلعون على أوضاع الوافدين حديثا من الروهينجا، ويقيمون التقدم على مسار العودة الطوعية الآمنة والكريمة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

منذ الخامس والعشرين من أغسطس آب، أدى العنف واسع النطاق والمنهجي ضد أقلية الروهينجا، ومعظمها من المسلمين، في ميانمار إلى فرار مئات الآلاف من ديارهم في ولاية راخين وعبور الحدود إلى بنغلاديش.

وقبل تلك الأحداث كان أكثر من 200 ألف لاجئ روهينجي يقيمون في بنغلاديش بسبب موجات نزوح سابقة.