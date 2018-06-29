مفوضية حقوق الإنسان ترحب بقرار إلغاء حكم إعدام نورا حسين

وقالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن المكتب سيواصل المتابعة مع السلطات السودانية بشأن القضية. وأعربت عن الاستعداد للعمل مع حكومة السودان بهدف جعل "قوانينها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان."

"ناشدنا السلطات، الشهر الماضي، انتهاز هذه الفرصة لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد، وتجريم الاغتصاب الزوجي."

وكانت نورا البالغة من العمر 19 عاما قد أدينت الشهر الماضي بقتل زوجها الذي اغتصبها بعد ما أجبرها والدها على الزواج منه عندما كانت في سن الـ 16.

وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعرب، الشهر الماضي، عن القلق الشديد بشأن سلامة نورا حسين ومحاميها وأنصارها الآخرين.

وحث المكتب السلطات السودانية على ضمان الحماية الكاملة للصحة الجسدية والنفسية لنورا أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوقها في المحاكمة العادلة والاستئناف. وقال إن قضية نورا حسين أعادت تسليط الضوء على قضايا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي.