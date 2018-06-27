تقييمات الأمم المتحدة تشير إلى تشابه بين قذائف أطلقت على السعودية وقذيفة صاروخية إيرانية

وكانت ديكارلو تستعرض أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي التقرير الخامس للأمين العام حول تطبيق القرار 2231 الصادر عام 2015 والذي أيد المجلس فيه خطة العمل المشتركة المتعلقة بالمسألة النووية الإيرانية.

وفي إحاطتها قالت دي كارلو إن خطة العمل على مفترق طرق على الرغم من امتثال إيران المستمر. وأشارت إلى أسف الأمين العام لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وتحدثت المسؤولة الدولية عن اختبار الأمم المتحدة لأسلحة صودرت في البحرين بعد السادس عشر من يناير 2016، وحصولها على معلومات إضافية عن زورق كان محملا بالمتفجرات تم اعتراضه من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت دي كارلو إن الأمانة العامة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد التي أجريت الاختبارات عليها قد صنعت في إيران. ولكنها قالت إن الأمم المتحدة غير قادرة على التحقق مما إذا كانت تلك المواد قد نقلت من إيران بعد السادس عشر من يناير 2016.