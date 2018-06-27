الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين الأطراف المتناحرة في جنوب السودان

وكان الرئيس سالفا كير ومنافسه ونائبه الأسبق رياك مشار قد توصلا إلى اتفاق في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، يتضمن بحسب التقارير وقفا لإطلاق النار بين الحكومة وقوات المعارضة من المقرر أن يبدأ في غضون 72 ساعة.

وقد فشلت الجهود السابقة لإنهاء القتال بين القوات المتناحرة منذ عام 2013 في جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو أربعة ملايين شخص داخل البلاد أو أجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة. كما تركت الأزمة الإنسانية الملايين من دون ما يكفي من الطعام وأدت إلى حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد.

ويأتي "اتفاق يوم الأربعاء في وقت يستمر فيه الوضع الأمني ​​في أجزاء من جنوب السودان في التدهور ويتسم بانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية في ديسمبر 2017" بحسب بيان صدر عن المتحدث باسم الأمين العام رحب فيه "بالتزام الأطراف المتجدد بمضاعفة جهودها من أجل السلام".

وحث الأمين العام جميع الأطراف على "إظهار القيادة السياسية المطلوبة في هذا المنعطف الحرج من عملية السلام والعمل على التوصل إلى اتفاق حول القضايا المعلقة للحكم والترتيبات الأمنية."

كما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بدعم قيادة وشعب جنوب السودان.