الأمين العام يدعو إلى إعادة الموارد الطبيعية الليبية إلى السلطات المعترف بها

وفي بيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أشار الأمين العام إلى ما أورده قرار مجلس الأمن 2259 الصادر عام 2015 حول الحاجة لوحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للشركة الوطنية للنفط في تصدير النفط الليبي.

وجدد الأمين العام دعمه لجهود مبعوثه الخاص غسان سلامة لإجراء عملية سياسية جامعة بين كل الليبيين عبر تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الشرعية وكل الأطراف المعنية، للاتفاق على التوزيع العادل والمنصف للثروة الطبيعية في إطار دولة مستقرة وسلمية ومزدهرة.