دعوة من مقر الأمم المتحدة لعدم نسيان ضحايا الإرهاب في العراق

ومن بين المتحدثين في جلسة النقاش التي تلت مشاهدة الفيلم حسن وهاب، مدير مشاريع حقوق الإنسان في منظمة الأمل العراقية، المعنية بدعم الشباب وبرامج حل النزاعات وحقوق المرأة والأطفال في العراق.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة دعا حسن وهاب العالم إلى عدم نسيان ضحايا الإرهاب في العراق. مشيرا إلى أن أولئك الضحايا بحاجة إلى الدعم والمساندة ليتمكنوا من تجاوز آثار العنف الذي تعرضوا له.

وأضاف: " نحتاج إلى الاهتمام بهؤلاء الضحايا وإلى سماع قصصهم وإعطائهم فرصة للمشاركة في المحافل الدولية وأيضا بناء قدراتهم حتى يستطيعوا بناء تجاربهم وعرضها على الرأي العام."

وعقد المنتدى قبيل أول مؤتمر رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب بمقرها في نيويورك يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو الحالي.