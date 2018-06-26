مقتل جندي حفظ سلام في جنوب السودان أثناء مهمة لتوصيل المساعدات للمحتاجين

وبحسب بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام، استهدف الهجوم قافلة توفر الحماية للعاملين في المجال الإنساني الذين يسلمون الإمدادات إلى المجتمعات الضعيفة في منطقة وسط الاستوائية.

وبينما قدم الأمين العام عميق تعازيه للأسرة المنكوبة ولحكومة بنغلاديش، أكد من جديد دعمه الذي لا يتزعزع للرجال والنساء الشجعان العاملين في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في جهودهم لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشار السيد غوتيريش إلى أن الهجمات ضد حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب.