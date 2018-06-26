الأمم المتحدة: أحداث استثنائية في أفغانستان تؤكد إمكانية تحقيق السلام

وقال المبعوث الدولي إن الجانبين احترما تعهداتهما خلال الأيام الثلاثة التي شملها الإعلانان معا، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاما.

وأضاف ياماموتو في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان:

"اقترح الرئيس غني تمديد وقف إطلاق النار، وهو اقتراح أيدته بعثة الأمم المتحدة والكثيرون من أعضاء المجتمع الدولي. أشعر بالأسف العميق لعدم استفادة طالبان من هذه الفرصة لوقف القتال والحد من العنف. إن قرار الحركة بمواصلة القتال سيزيد معاناة المدنيين."

شارك في جلسة مجلس الأمن، يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الذي تحدث عن آثار زراعة وإنتاج الخشخاش في أفغانستان على الاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.

"زاد إنتاج الأفيون على المستوى العالمي بنسبة 65% العام الماضي ليصل إلى 10500 طن، وهو أعلى رقم يسجله مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات منذ أن بدأنا مراقبة الوضع. معظم الأفيون يأتي من أفغانستان، التي وصل زراعة وإنتاج الخشخاش بها إلى أعلى المستويات. يمكن لهذا الوضع بالطبع، أن يزعزع استقرار البلد والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره."

فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب تطرق في إحاطته إلى وقوع حوالي 6000 حادثة أمنية في النصف الأول من العام.

"للأسف يستمر وقوع أعمال العنف المميتة بأنحاء أفغانستان. وفقا لبعثة الأمم المتحدة وقعت 5675 حادثة أمنية بين الخامس عشر من فبراير/شباط و15 مايو/أيار. وأدى استخدام العبوات يدوية الصنع إلى مقتل 1018 مدنيا."

الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة أكد التزام حكومة بلاده بالسلام وإنهاء العنف، وقال إنها قدمت لأعضاء طالبان فرصة تاريخية لإثبات استعدادهم لاختيار طريق بعيد عن الصراع والتدمير.