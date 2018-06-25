مشاورات في جنيف حول العملية السياسية في سوريا

شارك في المشاورات مسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الدولي أن المشاركين تبادلوا المعلومات حول الوضع على الأرض، وأعربوا عن القلق بشأن التصعيد العسكري الجاري في جنوب غرب سوريا ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف.

وقال البيان إن النقاش تناول آفاق تحقيق التقدم على المسار الدستوري ومواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأرضية المشتركة بين الأطراف الدولية دعما للتسوية السياسية في سوريا.

ورحب المبعوث الدولي بتأكيد الدول الست المشاركة في المشاورات، على التزامها بدعم دور الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية.