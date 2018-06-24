الأمين العام يرحب برفع حظر قيادة النساء للسيارات في السعودية

وكان مرسوم ملكي قد صدر في سبتمبر أيلول بشأن رفع الحظر طويل الأمد، وقد نفذ القرار رسميا في منتصف الثالث والعشرين من يونيو.

وقد رحب الأمين العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة العام الماضي بالمرسوم، باعتباره خطوة مهمة في الاتجاه السليم.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسم الأمـين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أشاد غوتيريش بجهود النساء السعوديات من أجل تحقيق هذا الإنجاز القانوني المهم الذي قال إنه سيسهم في تنمية السعودية.

وأعرب أنطونيو غوتيريش عن تطلعه لمتابعة الرحلة المستمرة للسعودية على مسار تحقيق المساواة للنساء والفتيات.