الأمين العام يدين انفجارا استهدف تجمعا جماهيريا في أديس أبابا 

وذكرت الأنباء أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب العشرات في تجمع كان يحضره رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأدان الأمين العام هذا العمل العنيف، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه عبر الأمين العام عن تضامنه مع حكومة وشعب إثيوبيا.

ووقع الانفجار وسط العاصمة أديس أبابا مستهدفا حشودا من مؤيدي رئيس الوزراء، عندما ألقى شخص قنبلة يدوية على المنصة عقب انتهاء آبي أحمد من إلقاء كلمته، وفق ما ذكرته الأنباء.

يشار إلى أنه، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رحب الأمين العام "بالخطوات الإيجابية" التي اتخذها آبي أحمد بقبول وتنفيذ اتفاق سلام متعثر منذ عام 2002 مع إريتريا المجاورة، والذي أنهى عقودا من الصراع والتوتر بين دول القرن الإفريقي.