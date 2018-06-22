قلق أممي إزاء التصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا ودعوة للتهدئة

وقد أسفرت تلك العمليات عن تشريد آلاف المدنيين، اتجه معظمهم نحو الحدود الأردنية.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أعرب فيه أيضا عن القلق إزاء المخاطر الكبيرة التي تمثلها هذه الهجمات للأمن الإقليمي.

وأكد الأمين العام على هشاشة وضع المدنيين في جنوب سوريا، ودعا إلى وضع حد فوري للتصعيد العسكري الحالي وحث جميع أصحاب المصلحة على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وفيما يذكر باتفاقات تهدئة التوتر ووقف إطلاق النار التي وفرت الهدوء النسبي في جنوب غرب سوريا خلال العام الماضي، يحث الأمين العام الجميع على ممارسة ضبط النفس والتمسك بهذه الالتزامات على سبيل الأولوية، حسبما ورد في البيان.