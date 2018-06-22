مفوض حقوق الإنسان يدين قرارا مجريا يجرم داعمي المهاجرين واللاجئين

وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين إن قرار البرلمان هو هجوم على الحريات وحقوق الإنسان الأساسية. وأضاف أن إثارة الكراهية بشكل مستمر من قبل الحكومة الحالية لتحقيق مكاسب سياسية أدى إلى هذا التطور "المشين" الذي يعد بشكل صارخ كراهية للأجانب، ويتناقض مع قيم ومعايير حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.

وأشار المفوض السامي إلى أنه أقر مرارا بمسؤولية الحكومة المجرية تجاه إدارة حدودها، ولكنه قال إن هذا التشريع يهدد سلامة المهاجرين واللاجئين وحقوقهم، وأيضا العمل الحيوي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ممن يقدمون الحماية والمساعدة للوافدين.

وقال إن "إن استهداف من يتعامل مع أكثر المستضعفين لمجرد أنهم أجانب، لأمر مشين بحق."

ويجرم التشريع الجديد، الذي قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من الشهر المقبل، عددا من الأنشطة بما فيها نشر المعلومات المتعلقة بقضايا الهجرة، وتقديم النصح للمهاجرين واللاجئين، والقيام بأنشطة متابعة وضع حقوق الإنسان على الحدود.

ووفق التشريع قد يواجه الأفراد السجن لمدة تصل إلى عام، وقد يفرض حظر على عمل المنظمات. كما قد توجه الاتهامات إلى المؤسسات التي توفر التمويل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.

وأعلنت السلطات المجرية هذا الأسبوع أيضا أنها ستفرض ضريبة تقدر بخمسة وعشرين في المئة على تمويل منظمات المجتمع المدني التي تدعم الهجرة.