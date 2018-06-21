الأمم المتحدة تدعو الأطراف السياسية في العراق إلى الالتزام بحل الخلافات الانتخابية بصورة سلمية

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام في العراق عن ثقته في أن مجلس القضاة سيضع سبل إعادة الفرز التي تمكنه من الاضطلاع بالعمل بأسرع وقت ممكن.

التفاصيل في بيان صادر عن البعثة المعروفة باسم (يونامي)، نشرته على حسابها في موقع تويتر.