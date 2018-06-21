الأمم المتحدة تدعو الأطراف السياسية في العراق إلى الالتزام بحل الخلافات الانتخابية بصورة سلمية

21 حزيران/يونيه 2018
أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق استعدادها لمواصلة تقديم المشورة والدعم والمساعدة لهيئات إدارة الانتخابات، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام في العراق عن ثقته في أن مجلس القضاة سيضع سبل إعادة الفرز التي تمكنه من الاضطلاع بالعمل بأسرع وقت ممكن.
التفاصيل في بيان صادر عن البعثة المعروفة باسم (يونامي)، نشرته على حسابها في موقع تويتر.
بيان من الممثل الخاص للأمم المتحدة في #العراق كوبيش بشأن حكم المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل قانون الانتخابات pic.twitter.com/1bFPoDoRg9— UNAMI (@UNIraq) June 21, 2018