الأمين العام يرحب بمساعي إثيوبيا وإريتريا لحل القضايا العالقة بين البلدين

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام، أشاد فيه بالجهود التي يبذلها قادة البلدين لتحقيق السلام المستدام وعلاقات حسن الجوار، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية في منطقة القرن الأفريقي بأسرها.

وأعلن الأمين العام استعداده لتقديم كل الدعم الذي يمكن أن يسهم في تعزيز وتوطيد عملية التعاون والانخراط في حل القضايا بين إثيوبيا وإريتريا.

وكانت الأمم المتحدة قد أسست لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية بهدف إيجاد حل لنزاع البلدين حول منطقة بادمي التي دخل البلدان بسببها في حرب عام 1998 واستمرت لمدة عامين.