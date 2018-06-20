مكالمة من الفضاء لمؤتمر دولي في فيينا

في مكالمة من محطة الفضاء الدولية، عبر دائرة تليفزيونية، قال قائد الفريق درو فيوستيل للمشاركين في المؤتمر إن هدف استكشاف الفضاء يجب ألا يكون لفرض السيطرة على هذا المجال ولكن لتحقيق الفائدة للبشرية جمعاء.

"آمل، فيما نتحرك قدما باعتبارنا مجموعة دولية، أن نـُغلب المنطق المشترك في طريقة الاستفادة من الفضاء والإقرار بأن الهدف يجب ألا يكون بالضرورة فرض السيطرة على الفضاء ولكن المساعدة في تيسير الوصول إلى هذا المجال كي تتمكن البشرية، لا دولة واحدة، من مواصلة التقدم على مسار المستقبل."

وفي المؤتمر، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، تحدثت رائدة الفضاء الأميركية سيرينا أونيون تشانسلير، في رحلتها الفضائية الأولى، مشجعة الفتيات والنساء على الاهتمام بمجال العلوم والرياضيات والابتكارات وعلى طرح الأسئلة والبحث عن إجابات.

رائد الفضاء ريكي أرنولد سئل عن علاقة عمله على متن سفينة الفضاء الدولية بالحياة على الأرض، فقال إن عملهم اليومي يركز على تحسين الحياة على الأرض ومحاولة فهم كيفية عمل كوكب الأرض، وصحة البشر، وتطوير الأدوية والأدوات في ظل التحديات الموجودة في المجال الطبي.

يطلق على المؤتمر المنعقد في فيينا اسم يونيسبيس + 50 احتفالا بالذكرى الخمسين لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.