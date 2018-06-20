مساعدات إنسانية لآلاف الفارين من الحديدة

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على أهمية ضمان وصول عمال الإغاثة بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق للمحتاجين كي يتمكنوا من الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن القتال.

وأضاف المتحدث، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن توسع القتال ليشمل مزيدا من المناطق الحضرية سيعرض المدنيين لخطر أكبر، بما في ذلك تفشي الأوبئة ومنها الكوليرا.

وذكـّرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بضرورة تيسير الوصول الإنساني العاجل وحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية.

ويذكر أن المبعوث الدولي مارتن غريفيثس قد أنهى زيارته لمدينة جدة السعودية التي التقى فيها كبار مسؤولي التحالف بقيادة السعودية.