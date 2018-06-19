زيد: انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان مخيب للآمال إنْ لم يكن مفاجئا

زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال تعليقا على القرار إنه "خبر مخيب للآمال، إنْ لم يكن مفاجئا. بالنظر إلى وضع حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان يتعين على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها بدلا من أن تتراجع."

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018

وأعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك عن الأسف إزاء القرار الأميركي. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الجمعية العام إن مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشئ عام 2006، هو الجهة الرئيسية بالأمم المتحدة المكلفة بتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية للجميع، كما أنه يمنح صوتا للناس بكل أنحاء العالم، بمن فيهم الأكثر ضعفا.

وبالنظر إلى التحديات الدولية في العصر الحالي، أكد لايتشاك قناعته بأن العمل الجماعي من أجل عالم أفضل، سيستفيد من الحوار والتعاون.

وشجع الولايات المتحدة على مواصلة الانخراط مع عمل مجلس حقوق الإنسان.