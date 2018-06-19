 

زيد: انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان مخيب للآمال إنْ لم يكن مفاجئا

UN Photo/Jean-Marc Ferré
مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف
19 حزيران/يونيه 2018
حقوق الإنسان

أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن هيكل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقوم بدور مهم للغاية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم. وعقب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المجلس، قال غوتيريش ردا على أسئلة الصحفيين إنه كان يفضل لو بقيت واشنطن في المجلس.

زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال تعليقا على القرار إنه "خبر مخيب للآمال، إنْ لم يكن مفاجئا. بالنظر إلى وضع حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان يتعين على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها بدلا من أن تتراجع."

 

وأعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك عن الأسف إزاء القرار الأميركي. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الجمعية العام إن مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشئ عام 2006، هو الجهة الرئيسية بالأمم المتحدة المكلفة بتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية للجميع، كما أنه يمنح صوتا للناس بكل أنحاء العالم، بمن فيهم الأكثر ضعفا.

وبالنظر إلى التحديات الدولية في العصر الحالي، أكد لايتشاك قناعته بأن العمل الجماعي من أجل عالم أفضل، سيستفيد من الحوار والتعاون.

وشجع الولايات المتحدة على مواصلة الانخراط مع عمل مجلس حقوق الإنسان.

 

 