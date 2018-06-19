اللاجئون ليسوا أرقاما: اقض يوما مع لاجئ

وكما قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "لا يصبح أحد لاجئا بخياره"، إذ تسبب العنف والحروب والاضطهاد في نزوح شخص واحد كل ثانيتين خلال العام الماضي.

وقبل الـيوم العالمي للاجئين ولرفع الوعي حول إسهامات اللاجئين في مجتمعاتهم وضرورة التضامن معهم ودعمهم، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الجمهور إلى قضاء يوم مع اللاجئين من خلال عدد من الفيديوهات والمواد الإعلامية التي تتحدث عن حياتهم وإسهاماتهم.

من بين هؤلاء اللاجئين عاليه، وهي من ذوي الإعاقة. كانت تعمل في متجر في درعا في سوريا قبل أن تصل الحرب إلى أبواب بلدتها. تعيش عالية الآن في الأردن وهي مناصرة قوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

برتين فر من أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقر به المقام في الولايات المتحدة. مساهماته في المجتمع الذي أصبح جزءا منه تعد مصدر إلهام.

هو مدرب #كرة_قدم ⚽ ، ومدير مدرسةٍ ابتدائية🏫 ، ورجل عائلة 👨‍👩‍👦 فضلاً عن كونه لاجئاً في وايومينغ 🇺🇸 .



عيشوا يوماً مع برتين في #يوم_اللاجئ العالمي . شاهدوا الفيديو.



وقعوا عريضة #مع_اللاجئين: https://t.co/6oAmQ3XwXT pic.twitter.com/JPGmun4iig — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) June 19, 2018

محمد أنصار لاجئ من الروهينجا يقيم الآن في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

ي