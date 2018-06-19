 

اللاجئون ليسوا أرقاما: اقض يوما مع لاجئ

فيديو مفوضية شؤون اللاجئين.
اللاجئ الأفغاني مجتبى الحسيني يجمع ثمار البرتقال في مزرعة بجزيرة كريت.
19 حزيران/يونيه 2018
المهاجرون واللاجئون

 سجل عدد النازحين قسرا في أنحاء العالم رقما قياسيا بعد أن استمرت زيادته للعام الخامس على التوالي، ليصل إلى نحو تسعة وستين مليون شخص عام 2017.

وكما قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "لا يصبح أحد لاجئا بخياره"، إذ تسبب العنف والحروب والاضطهاد في نزوح شخص واحد كل ثانيتين خلال العام الماضي.

وقبل الـيوم العالمي للاجئين ولرفع الوعي حول إسهامات اللاجئين في مجتمعاتهم وضرورة التضامن معهم ودعمهم، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الجمهور إلى قضاء يوم مع اللاجئين من خلال عدد من الفيديوهات والمواد الإعلامية التي تتحدث عن حياتهم وإسهاماتهم.

من بين هؤلاء اللاجئين عاليه، وهي من ذوي الإعاقة. كانت تعمل في متجر في درعا في سوريا قبل أن تصل الحرب إلى أبواب بلدتها. تعيش عالية الآن في الأردن وهي مناصرة قوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

برتين فر من أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقر به المقام في الولايات المتحدة. مساهماته في المجتمع الذي أصبح جزءا منه تعد مصدر إلهام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد أنصار لاجئ من الروهينجا يقيم الآن في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

 

 

 

 

 

 

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