لحظة صمت على الساحل الليبي في ذكرى آلاف الأشخاص الذين انتهت حياتهم في البحر

وتقدم مفوضية اللاجئين وشركاؤها المساعدات الطبية والرعاية الصحية الأولية وأدوات النظافة الشخصية لمن تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز أو قاعدة أبو ستة والتي شهدت اعتراض أكثر من 80 % من اللاجئين والمهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي.

وأضاف غراندي قائلا:

"الكثير من الحديث يدور حول الأرقام. الناس يصلون إلى ليبيا، ويعبرون من ليبيا، محاولين عبور البحر من هذا الشريط الساحلي. إنها دائما أرقام. ولكن الأمر لا يتعلق بالأرقام، بل بالأشخاص من النساء والرجال والأطفال. الناس اليائسون الذين يخاطرون بحياتهم، وغالبا ما يفقدونها في سبيل الحصول على مستقبل أفضل. وبالنسبة للكثيرين منهم، فإن النهاية مأساوية، نريد أن نتذكر هؤلاء الناس وخصوصا أولئك الذين فقدوا حياتهم على هذه المراكب الصغيرة."

وأضاف المفوض السامي أن هدف المفوضية الرئيسي يتمثل في إنقاذ الأرواح، فضلاً عن ضمان التعرف المبكر على أوضاع الأشخاص الذين هم بالأساس طالبو اللجوء بهدف تقديم الحماية الفورية لهم، والتأكد من سلامة ترتيبات الإنزال والاستقبال المناسبة لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح غراندي أن إجراءات المفوضية في رصد نقاط النزول قد ساهم بشكل ملحوظ في تحسين ظروف الاستقبال من خلال بناء مرافق المياه والصرف الصحي، والمراكز الصحية والمناطق المظللة لحماية اللاجئين والمهاجرين من الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.