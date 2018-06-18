الأمم المتحدة تؤكد ضرورة عدم فصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام ضرورة عدم تعريض الأطفال للصدمات أو فصلهم عن آبائهم. وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة.

وفي جنيف تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم عن عدة قضايا منها حماية المهاجرين.

وقال، في آخر خطاب شامل له قبل انقضاء ولايته بعد نحو شهرين، إن كفالة حقوق الإنسان يجب ألا تفقد بمجرد عبور الناس الحدود بدون تأشيرات. واستنكر اعتماد الكثير من الدول سياسات تزيد من معاناة المستضعفين. ودعا واشنطن إلى وقف سياسة فصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

"أشعر بالقلق البالغ بشأن السياسات المعتمدة مؤخرا والتي تعاقب الأطفال على أفعال آبائهم. خلال الأسابيع الستة الأخيرة، تم فصل ما يقرب من ألفي طفل، قسرا، عن آبائهم. لقد وصفت الجمعية الأميركية لطب الأطفال هذه الممارسة القاسية بأنها انتهاك ضد الأطفال مخول من الحكومة بما قد يؤدي إلى إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه وعواقب تدوم طيلة العمر."